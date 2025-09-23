Aquidauana registra 13ºC nesta terça e há previsão de chuvas

Máxima chega aos 32ºC, conforme previsão
Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
Mais uma nova frente fria chegou ao estado e mudou as temperaturas. Em Aquidauana, a mínima é de 13ºC, com máxima de 32°C nesta terça-feira (23), conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Há previsão de chuvas isoladas pela manhã e à noite.
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 11ºC e máxima que chega a 30°C, com previsão de chuvas isoladas.
Miranda tem mínima de 11ºC, também com chances de chuvas e máxima de 25ºC.
Já em Corumbá, faz 28ºC de máxima, mas a mínima registrada de 9ºC. Há previsão de chuvas, mas o tempo fica encoberto.
