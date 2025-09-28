Aquidauana registra 40,7°C e umidade do ar em 14%

Calor e baixa umidade em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

Aquidauana registrou, no último sábado, 27, temperatura máxima de 40,7°C e umidade relativa do ar de apenas 14%, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Entre as cidades mais quentes do país, Aquidauana ficou atrás apenas de Cuiabá (MT), com 41°C, seguida por Porto Murtinho (40,2°C), Corumbá (40°C) e Coxim (39,5°C).

No ranking da umidade relativa, a cidade aparece entre os municípios com menor índice do país, ao lado de Costa Rica, Sidrolândia e Água Clara, todos com 14%. Campo Grande e Coxim registraram 15%, enquanto Morada Nova (CE) liderou com 13%. Esses níveis baixos aumentam o risco de problemas de saúde e de incêndios em vegetação.

A previsão para este domingo (28) indica sol e aumento de nebulosidade ao longo do dia. O Cemtec projeta mínima de 18°C e máxima de 37°C para o Estado.

O órgão meteorológico alerta que 12 municípios continuam sob aviso de baixa umidade relativa do ar até as 23h59 de segunda-feira (29), com índices entre 20% e 30%, considerados críticos para incêndios e saúde pública.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!