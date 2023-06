Aquidauana tem menor temperatura do ano com sensação de 9°C

Chuva em Aquidauana / Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro

Aquidauana registrou nesta terça-feira, 13, a menor temperatura do ano com mínima de 10°C e sensação térmica de 9°C durante a madrugada. A previsão indica queda acentuada nos termômetros nos próximos dias.

Conforme a estação de monitoramento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas geladas foram intensas por volta das 2h às 6h da manhã. Houve evolução gradativa, entretanto, a máxima não ultrapassou 12°C.

Desde de noite de segunda-feira, 12, a chuva causa temperatura amena. A cidade atinge 21 mm de chuva nas últimas 24h.

A condição é causada pelo avanço da frente fria, aliado ao fluxo de umidade. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a mudança no tempo soma a passagem de um cavado e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica devem favorecer o aumento de nebulosidade e condições de chuvas de intensidade moderada a forte.

Mais chuva

Os termômetros devem registra queda mais interna na quarta-feira, 13, principalmente nas regiões de fronteira do sul. A previsão indica mínimas entre 2°C e 6°C, em Ponta Porã.

Em Aquidauana e Corumbá é esperado chuva, o acumulado pode ultrapassar 50 mm na região pantaneira. As temperaturas variam de 8°C a 12°C.