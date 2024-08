Aquidauana Reinaugura do Posto de Monitoramento Eletrônico

Posto vai atuar por 24h / Ronald Regis/ O Pantaneiro

O Posto Operacional de Monitoramento Eletrônico do Estabelecimento Penal de Aquidauana foi reinaugurado na manhã desta quinta-feira, 8. O local, que agora conta com instalações ampliadas e modernizadas, será crucial para o acompanhamento dos presos com tornozeleiras eletrônicas e das vítimas que utilizam o botão do pânico.

O posto vai operar 24 horas por dia, oferecendo suporte essencial à segurança pública da região. Os policiais penais monitorarão os apenados e as vítimas com medidas protetivas, ajudando a garantir que as ordens judiciais sejam cumpridas. Maicon Rosa, Diretor de Monitoramento da AGEPEN, destacou a importância do novo posto: “A reinauguração vai melhorar a monitoração em Aquidauana e na região, que abrange o maior número de cidades entre todos os postos de monitoramento.”

Vinicius da Silva Correa, responsável pelo posto, explicou que o novo espaço vai atender uma demanda crescente de monitorados, com uma equipe de cinco servidores dedicados. “Este posto é uma extensão da central em Campo Grande, abrangendo também Miranda, Bodoquena e Anastácio”, afirmou Correa.

Odilon Ribeiro, Prefeito de Aquidauana, elogiou a atuação da Polícia Penal: “A Polícia Penal está ajudando a aliviar o trabalho da Polícia Militar, permitindo que esta última esteja mais presente nas ruas. A Polícia Penal está se consolidando como uma força importante na segurança pública.”