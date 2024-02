Aquidauana sediará o treinamento de intervenção em crises de suicídio

Ponte de Aquidauana / Divulgação

O SAMU de Aquidauana e região participam a partir da próxima segunda-feira, 4, do treinamento de intervenção em crises de suicídio.

Podem participar do treinamento servidores do SAMU, psicólogos e agentes de segurança pública. O objetivo é capacitar os servidores para atuar de forma humanizada nas ocorrências de tentativas de suicídio.

O treinamento acontecerá no auditório da Secretaria de Educação (SEMED) e no Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana e, também, será ministrado por militares do Corpo de Bombeiros de Campo Grande.

Conforme explicou o coordenador do SAMU de Aquidauana e do treinamento, Héverton Bastos, durante os três dias o treinamento também terá atividades práticas em alguns pontos da cidade, em que há incidências.

Também estarão participando do treinamento, os profissionais dos municípios de Miranda, Dois Irmãos do Buriti e Campo Grande e Anastácio.

*Com informações da assessoria de comunicação.