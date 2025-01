Aquidauana segue em alerta para chuvas fortes com ventos de 60 km/h

Chuva no Bairro Alto em Aquidauana / João Éric / Arquivo O Pantaneiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de chuvas intensas para todo o estado de Mato Grosso do Sul, incluindo Aquidauana. A previsão para esta terça-feira (21) é de precipitações que podem atingir até 50 milímetros, acompanhadas de ventos com intensidade de 40 a 60 km/h.

O alerta amarelo, que sinaliza risco potencial de severidade, está em vigor por 24 horas. Durante este período, é possível que a chuva atinja entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia, criando condições favoráveis para quedas de energia, alagamentos, queda de galhos e descargas atmosféricas.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) informou que, em algumas áreas, as chuvas podem ser mais fortes, com tempestades, raios e rajadas de vento. Há também a possibilidade de acumulados de chuva superiores a 30 mm em 24 horas.

Além disso, a combinação de calor e umidade, deslocamento de cavados e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de instabilidades no Estado.