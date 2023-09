Aquidauana sofrerá onda de calor com temperaturas acima de 40°C

Tempo ensolarado / O Pantaneiro

A prevista intensa onda de calor deve elevar temperaturas em Aquidauana nesta semana, com máximas que podem ultrapassar 40°C. Porém, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido ao aquecimento diurno.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) avalia que o Estado enfrentará valores entre 40 e 43°C. Aliado a previsão de altas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 10 e 20%, nível abaixo do recomendável à saúde.

Entre terça e quarta-feira, 19 e 20, cidade marcará mínima será de 25°C e máxima de 38°C, com sol entre nuvens. Na quinta-feira, 21, a cidade marca calorão de 40°C. O sol entre nuvens predomina.

São previstas temperaturas mínimas entre 20-24°C e máximas que podem atingir os 39°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste, temperaturas mínimas entre 23 e 27°C e máximas de até 43°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 23 e 24°C e máximas de até 37°C. Os ventos atuam de leste/nordeste com valores entre 40 e 60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento com valores acima de 60km/h.