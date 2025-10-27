Acessibilidade

27 de Outubro de 2025 • 19:11

Meteorologia

Aquidauana tem aviso de chuva forte com até 100 mm em 24 horas

A previsão inclui ventos de até 100 km/h e risco de alagamentos

Redação

Publicado em 27/10/2025 às 16:35

Atualizado em 27/10/2025 às 18:06

Volume intenso de chuva em Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou nesta segunda-feira (27) o alerta de perigo por chuvas intensas para Aquidauana e os demais 78 municípios de Mato Grosso do Sul. A previsão indica chuva entre 50 e 100 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h.

O aviso teve início às 10h desta segunda-feira (27) e segue válido até as 10h de terça-feira (28). De acordo com o Inmet, há risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As recomendações incluem não se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, evitar estacionar veículos próximos a torres e placas metálicas e, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Aviso laranja vigente

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A previsão indica que Aquidauana pode registrar acúmulo de até 100 milímetros de chuva em 24 horas, o que exige atenção redobrada, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos e enxurradas.

Deixe a sua opinião

