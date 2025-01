Aquidauana tem máxima prevista de 35ºC e possibilidade de chuvas

Tempo em Aquidauana / João Eric/O Pantaneiro

A temperatura máxima prevista para esta quarta-feira (29) em Aquidauana e região é de 35ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O tempo predomina com muitas nuvens pela manhã, com pancadas de chuva isoladas a qualquer momento do dia. A cidade está em alerta para tempestades.

Miranda tem máxima prevista de 32ºC, mínima de 22ºC, também com pancadas de chuvas em áreas isoladas ao longo do dia.

Bonito amanhece com termômetros registrando 23ºC, mas a máxima sobe para 30ºC. Há previsão de pancadas de chuvas hoje.

Corumbá amanheceu com mínima de 23ºC e com máxima de 36ºC para esta quarta.

Também podem ocorrer pancadas de chuva na cidade.