Aquidauana tem máxima prevista de 38°C e chuvas nesta terça-feira

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima

A previsão do tempo para esta terça-feira (12) é de dia quente, com máxima de 38°C em Aquidauana e com previsão de chuvas isoladas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Estão previstas trovoadas isoladas e pancadas de chuva durante todo o dia e também à noite. O sol aparece entre muitas nuvens pela manhã.

No município vizinho, em Miranda, a previsão indica máxima de 37°C, muitas nuvens e pancadas de chuvas de manha até à noite.

Em Nioaque deve fazer 37°C, muitas nuvens no céu durante todo o dia. Pode chover à tarde e tambem durante a noite.

Corumbá tem máxima prevista de 39°C e chuvas com trovoadas isoladas na parte da tarde e também à noite.O sol aparece entre nuvens.