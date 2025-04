Aquidauana tem sábado nublado e previsão de chuva intensa

Tempo nublado em Aquidauana / Celine Regis/O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu sob tempo nublado neste sábado, 26, com possibilidade de chuva a qualquer momento ao longo do dia. A previsão, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), é de instabilidade climática provocada pela chegada de uma frente fria que favorece a ocorrência de chuvas intensas e tempestades em diversas regiões do estado.

Para este sábado, os termômetros no município variam entre a mínima de 23°C e máxima de 30°C. A presença de muitas nuvens e poucas aberturas de sol predomina, com risco de pancadas fortes de chuva, rajadas de vento e trovoadas.

De acordo com o Cemtec, há expectativa de acumulados significativos, podendo ultrapassar 50 milímetros de chuva em 24 horas, especialmente na metade sul do Mato Grosso do Sul. O cenário de tempo severo tem sido impulsionado por uma combinação de fatores meteorológicos, incluindo o transporte intenso de umidade, a atuação de uma área de baixa pressão sobre o norte da Argentina e Paraguai, além da formação de um ciclone extratropical na costa da região Sul do Brasil.

As chuvas frequentes nos últimos dias já causaram registros elevados de precipitação em várias localidades, o que aumenta o alerta para possíveis alagamentos em áreas urbanas e rurais do estado.

Para o fim de semana, as temperaturas seguem amenas em boa parte do Mato Grosso do Sul. No sul, cone-sul e região da Grande Dourados, as mínimas ficam entre 18°C e 21°C, e as máximas entre 26°C e 28°C. No sudoeste e Pantanal, mínimas variando entre 23°C e 25°C e máximas podendo chegar a 33°C. Já nas regiões do Bolsão, leste e norte, a previsão é de mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 28°C e 31°C. Em Campo Grande, capital do estado, os termômetros devem oscilar entre 22°C e 28°C.

Os ventos também devem ganhar força, variando entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de rajadas ainda mais intensas em pontos isolados.

