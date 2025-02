Aquidauana terá calor de 33ºC e chance de chuva neste domingo

Tempo em Aquidauana / João Eric/O Pantaneiro

Mato Grosso do Sul terá mais um dia com sol, nebulosidade e possibilidade de chuvas de intensidade entre fraca e moderada em algumas regiões neste domingo (2). De acordo com a previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há chance de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, que podem ultrapassar os 40 mm em 24 horas, principalmente nas regiões central, norte e nordeste do Estado.

Por outro lado, cidades do sudoeste podem registrar temperaturas de até 34ºC ao longo do dia. Esse cenário é resultado da presença de uma área de baixa pressão atmosférica, associada ao deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera. Além disso, a chegada e o avanço de uma frente fria oceânica, juntamente com o calor e a umidade, contribuem para a instabilidade.

Em Campo Grande, os termômetros começam o dia marcando 22ºC e podem chegar a 28ºC à tarde. O domingo será ainda mais quente em Porto Murtinho, onde a temperatura deve oscilar entre 24ºC e 34ºC. Anaurilândia terá mínima de 22ºC e máxima de 32ºC, enquanto Iguatemi registrará variação entre 22ºC e 31ºC. Já em Aquidauana, o calor deve chegar aos 33ºC, com possibilidade de chuva ao longo do dia.