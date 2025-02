Aquidauana terá calor de 37°C neste domingo

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana devem se preparar para um domingo (23) de calor intenso, com máximas de até 37°C. Apesar do tempo predominantemente ensolarado, há previsão de aumento de nebulosidade ao longo do dia, além de possibilidade de chuvas isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com os meteorologistas, essa condição climática ocorre devido ao aquecimento diurno e ao deslocamento de cavados, fenômeno que favorece a formação de tempestades localizadas. Os acumulados de chuva podem superar 30 mm em 24 horas, principalmente nas regiões centro-norte e nordeste de Mato Grosso do Sul.

Já nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado, a previsão aponta para temperaturas ainda mais elevadas, chegando a 39°C, além de umidade relativa do ar baixa, variando entre 20% e 40%. Com isso, recomenda-se que a população redobre os cuidados com a hidratação, evite a exposição ao sol nos horários mais quentes e umidifique os ambientes.

Os ventos devem soprar do quadrante leste com intensidade entre 30 e 50 km/h, podendo alcançar rajadas superiores a 50 km/h em alguns momentos.