Aquidauana terá calor de até 37°C e tempo seco na semana

Semana será marcada por altas temperaturas e baixa umidade
A partir de quinta-feira (27), permanece a presença do sol, mas aumenta a probabilidade de chuvas / O Pantaneiro
Aquidauana deve enfrentar uma semana de calor intenso e tempo seco, com temperaturas que podem chegar a 37°C entre quarta e quinta-feira. A previsão indica sol predominante e variação de nebulosidade, além de possibilidade de pancadas isoladas de chuva em algumas partes do Estado.
Entre segunda-feira (24) e quarta-feira (26), um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo firme em Mato Grosso do Sul, favorecendo a elevação das temperaturas e reduzindo a umidade relativa do ar, que pode variar entre 15% e 40%. Na quarta-feira, a mínima prevista para Aquidauana é de 21°C, enquanto a máxima chega a 36°C. Já na quinta-feira, o calor aumenta, com mínima de 24°C e máxima prevista de 37°C.
Apesar do predomínio do tempo seco, não está descartada a ocorrência de pancadas isoladas, principalmente nas regiões centro, norte, nordeste e leste do Estado. A meteorologia alerta ainda para ventos moderados, com rajadas que podem superar os 60 km/h em alguns momentos.
A partir de quinta-feira (27), permanece a presença do sol, mas aumenta a probabilidade de chuvas mais intensas em áreas isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e ventos fortes. Em Mato Grosso do Sul, as temperaturas seguem elevadas: em regiões pantaneiras e do sudoeste, as máximas podem alcançar até 38°C, enquanto em Campo Grande os termômetros variam entre 21°C e 35°C.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Atenção
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4
Bolsa Família reúne beneficiários em Anastácio
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3
Cidades
Fundação da Cultura recebe inscrições até 28 de novembro
Polícia
Picape tinha registro de furto em Sorocaba e era dirigida por homem que seguia com família
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS