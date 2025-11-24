Acessibilidade

24 de Novembro de 2025 • 20:24

Aquidauana terá calor de até 37°C e tempo seco na semana

Semana será marcada por altas temperaturas e baixa umidade

Redação

Publicado em 24/11/2025 às 16:29

A partir de quinta-feira (27), permanece a presença do sol, mas aumenta a probabilidade de chuvas / O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar uma semana de calor intenso e tempo seco, com temperaturas que podem chegar a 37°C entre quarta e quinta-feira. A previsão indica sol predominante e variação de nebulosidade, além de possibilidade de pancadas isoladas de chuva em algumas partes do Estado.

Entre segunda-feira (24) e quarta-feira (26), um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo firme em Mato Grosso do Sul, favorecendo a elevação das temperaturas e reduzindo a umidade relativa do ar, que pode variar entre 15% e 40%. Na quarta-feira, a mínima prevista para Aquidauana é de 21°C, enquanto a máxima chega a 36°C. Já na quinta-feira, o calor aumenta, com mínima de 24°C e máxima prevista de 37°C.

Apesar do predomínio do tempo seco, não está descartada a ocorrência de pancadas isoladas, principalmente nas regiões centro, norte, nordeste e leste do Estado. A meteorologia alerta ainda para ventos moderados, com rajadas que podem superar os 60 km/h em alguns momentos.

A partir de quinta-feira (27), permanece a presença do sol, mas aumenta a probabilidade de chuvas mais intensas em áreas isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e ventos fortes. Em Mato Grosso do Sul, as temperaturas seguem elevadas: em regiões pantaneiras e do sudoeste, as máximas podem alcançar até 38°C, enquanto em Campo Grande os termômetros variam entre 21°C e 35°C.

Cidades

Corumbá abre inscrições para Concurso de Presépios 2025 com R$ 10,2 mil

Fundação da Cultura recebe inscrições até 28 de novembro

Polícia

Veículo furtado é recuperado pela PRF durante fiscalização na BR-262

Picape tinha registro de furto em Sorocaba e era dirigida por homem que seguia com família

