Aquidauana terá calor de até 37°C e tempo seco na semana

A partir de quinta-feira (27), permanece a presença do sol, mas aumenta a probabilidade de chuvas / O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar uma semana de calor intenso e tempo seco, com temperaturas que podem chegar a 37°C entre quarta e quinta-feira. A previsão indica sol predominante e variação de nebulosidade, além de possibilidade de pancadas isoladas de chuva em algumas partes do Estado.

Entre segunda-feira (24) e quarta-feira (26), um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo firme em Mato Grosso do Sul, favorecendo a elevação das temperaturas e reduzindo a umidade relativa do ar, que pode variar entre 15% e 40%. Na quarta-feira, a mínima prevista para Aquidauana é de 21°C, enquanto a máxima chega a 36°C. Já na quinta-feira, o calor aumenta, com mínima de 24°C e máxima prevista de 37°C.

Apesar do predomínio do tempo seco, não está descartada a ocorrência de pancadas isoladas, principalmente nas regiões centro, norte, nordeste e leste do Estado. A meteorologia alerta ainda para ventos moderados, com rajadas que podem superar os 60 km/h em alguns momentos.

A partir de quinta-feira (27), permanece a presença do sol, mas aumenta a probabilidade de chuvas mais intensas em áreas isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e ventos fortes. Em Mato Grosso do Sul, as temperaturas seguem elevadas: em regiões pantaneiras e do sudoeste, as máximas podem alcançar até 38°C, enquanto em Campo Grande os termômetros variam entre 21°C e 35°C.

