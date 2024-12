Aquidauana terá calor e chuva intensa na virada do ano

Volume intenso de chuva em Aquidauana / O Pantaneiro

A última semana do ano começa com um cenário típico do verão em Mato Grosso do Sul: sol pela manhã, aumento da nebulosidade ao longo do dia e pancadas de chuva à tarde e noite. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o clima chuvoso deve se intensificar na véspera de Ano Novo (31/12) e no feriado do dia 1º de janeiro, com possibilidade de acumulados superiores a 40 mm em 24 horas, especialmente entre terça-feira (31/12) e quinta-feira (2/1).

O Cemtec explica que a instabilidade atmosférica é causada pela atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e a Argentina, somada ao transporte de calor e umidade. O aquecimento diurno e a presença de cavados em níveis médios da atmosfera também contribuem para a formação de chuvas intensas e isoladas em diferentes regiões do estado.

Previsão de temperaturas

As temperaturas seguem altas, com mínimas e máximas variando de acordo com a região:

• Sul, Leste e Sudeste: mínimas entre 21°C e 24°C; máximas entre 29°C e 34°C.

• Pantanal e Sudoeste: mínimas entre 22°C e 26°C; máximas entre 29°C e 37°C.

• Bolsão e Norte: mínimas entre 21°C e 24°C; máximas entre 30°C e 33°C.

• Campo Grande: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 32°C.

Os ventos predominam do quadrante norte (norte/nordeste), com velocidades entre 40 e 60 km/h. No entanto, rajadas acima de 60 km/h podem ocorrer de forma pontual em algumas áreas.

Com o aumento das chuvas e a possibilidade de tempestades, o Cemtec orienta que a população esteja atenta a alertas meteorológicos, especialmente em relação a alagamentos, queda de árvores e ventos fortes, que podem causar transtornos. A recomendação é evitar áreas de risco e buscar abrigo seguro em caso de instabilidades severas.