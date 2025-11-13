Acessibilidade

13 de Novembro de 2025 • 20:54

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Aquidauana terá clima ameno e possibilidade de chuva nos próximos dias

Temperaturas variam entre 22°C e 33°C, com previsão de instabilidades a partir de sexta-feira

Redação

Publicado em 13/11/2025 às 20:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O cenário é influenciado pelo transporte de calor e umidade / O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar temperaturas mais amenas entre sexta-feira (14) e domingo (16), com mínima de 23°C e máxima de 26°C na sexta-feira, quando há chance de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. No sábado, os termômetros variam de 22°C a 29°C; no domingo, de 23°C a 33°C.

Segundo os modelos meteorológicos, o período entre sexta e sábado será marcado por bastante nebulosidade e poucas aberturas de sol, com previsão de acumulados acima de 30 a 40 mm em 24 horas, especialmente nas regiões sudoeste, oeste e norte do estado.

O cenário é influenciado pelo transporte de calor e umidade e pela atuação de cavados invertidos, além da presença de uma frente fria oceânica.

As temperaturas no estado devem variar entre 19°C e 26°C nas regiões sul e cone-sul; entre 18°C e 29°C no Pantanal e sudoeste; e de 20°C a 33°C no bolsão, leste e norte.

Em Campo Grande, as mínimas devem ficar entre 21°C e 23°C, com máxima de até 27°C. Os ventos podem alcançar de 40 a 60 km/h, com rajadas superiores em pontos isolados.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Evento

Feira da Estação é cancelada devido à previsão chuva em Aquidauana

Incêndio

Bombeiros usam 10 mil litros de água para conter incêndio em ponto de reciclagem

Polícia

Incêndio destrói ponto de reciclagem e causa prejuízo de R$ 40 mil em Anastácio

Proprietário suspeita de incêndio criminoso

Tempo

Defesa Civil emite alerta de tempestade para Aquidauana

Publicidade

Trânsito

Mulher fica ferida em acidente entre carro e moto em Corumbá

ÚLTIMAS

Educação

Última semana de inscrições para cursos gratuitos de idiomas do IFMS

Em Aquidauana, há 10 vagas disponíveis para o curso de Libras Básico III, com aulas às quintas-feiras, das 19h às 22h

Educação

Gabarito do Enem 2025 sai nesta quinta-feira

Inep não informou horário de liberação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo