Aquidauana terá clima ameno e possibilidade de chuva nos próximos dias

Aquidauana deve registrar temperaturas mais amenas entre sexta-feira (14) e domingo (16), com mínima de 23°C e máxima de 26°C na sexta-feira, quando há chance de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. No sábado, os termômetros variam de 22°C a 29°C; no domingo, de 23°C a 33°C.

Segundo os modelos meteorológicos, o período entre sexta e sábado será marcado por bastante nebulosidade e poucas aberturas de sol, com previsão de acumulados acima de 30 a 40 mm em 24 horas, especialmente nas regiões sudoeste, oeste e norte do estado.

O cenário é influenciado pelo transporte de calor e umidade e pela atuação de cavados invertidos, além da presença de uma frente fria oceânica.

As temperaturas no estado devem variar entre 19°C e 26°C nas regiões sul e cone-sul; entre 18°C e 29°C no Pantanal e sudoeste; e de 20°C a 33°C no bolsão, leste e norte.

Em Campo Grande, as mínimas devem ficar entre 21°C e 23°C, com máxima de até 27°C. Os ventos podem alcançar de 40 a 60 km/h, com rajadas superiores em pontos isolados.

