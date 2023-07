Aquidauana terá domingo de sol e temperatura máxima de 32ºC

Tempo em Aquidauana / Ronald Regis

O sol vai brilhar todo este domingo, dia 30, em Aquidauana e região, conforme a previsão do Climatempo. A temperatura máxima prevista é de 32º C e a mínima de 17º C. Não há possibilidade de chuvas e a umidade do ar fica varia entre 20% e 73%.