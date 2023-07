Aquidauana terá domingo ensolarado e com máxima de 32°C

Céu aberto na cidade / Ronald Reges

Aquidauana terá domingo ensolarado, sem previsão de chuva e de baixa umidade relativa do ar. A previsão indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia amanhece com mínima de 19°C, com gradativa elevação rápida do calor que pode chegar a 32°C.

Já no período da tarde prevalecem baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 15 e 35% para o estado. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Os ventos atuam de leste/nordeste com valores entre 40-60 km/h e pontualmente, podem ocorrer valores acima de 60km/h.