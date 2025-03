Aquidauana terÃ¡ mÃ¡xima de 34Â°C nesta segunda-feira

Tempo quente em Aquidauana / O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana deverá registrar temperaturas altas nesta segunda-feira, 3, com mínima de 23°C e máxima de 34°C, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A previsão é de que o clima, embora quente, seja marcado por variações, com a possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

De acordo com o Cemtec, a condição meteorológica que predomina sobre a cidade e o estado é influenciada pela presença de um amplo sistema de alta pressão atmosférica. Esse sistema tem o efeito de inibir a formação de nuvens e chuvas, o que favorece o tempo mais quente e seco. Além disso, o índice de umidade relativa do ar na região deve ficar entre 20% e 40%, indicando um cenário de ar muito seco.

Essa combinação de calor e baixa umidade traz impactos diretos à saúde da população. Por isso, o Cemtec recomenda que os moradores de Aquidauana adotem medidas preventivas, como se hidratar constantemente, evitar a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia e garantir ventilação nos ambientes internos. A ingestão de alimentos mais leves e saudáveis também é indicada, a fim de minimizar os efeitos do calor intenso.

Por outro lado, a previsão também aponta para a possibilidade de chuvas isoladas no decorrer da tarde. O aquecimento diurno, aliado à convergência de umidade e ao deslocamento de cavados, pode causar aumento de nebulosidade, o que favorece a ocorrência de chuvas típicas de verão. Essas chuvas, no entanto, podem ser de caráter local, atingindo algumas áreas da cidade ou bairros específicos, enquanto outras localidades podem observar apenas um aumento na nebulosidade.

De forma pontual, existe ainda a chance de chuvas mais intensas e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento. As regiões norte e noroeste de Mato Grosso do Sul devem ser as mais afetadas por essas condições adversas.