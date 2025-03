Aquidauana terÃ¡ mÃ¡xima de 34Â°C neste domingo e chance de chuva

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana terá um domingo (9) de calor intenso, com máxima prevista de 34°C e mínima de 24°C, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Apesar das altas temperaturas, há previsão de chuva para a região.

O tempo deve permanecer com sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. No entanto, a chegada de uma frente fria, combinada com áreas de baixa pressão atmosférica, aumenta as chances de chuva, principalmente na metade oeste do estado, além das regiões sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul.

Além disso, o deslocamento de cavados e o aquecimento diurno podem favorecer a formação de instabilidades, o que pode resultar em chuvas mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Já em outras regiões do estado, como o sudeste, leste e nordeste, a expectativa é de temperaturas ainda mais elevadas, variando entre 36°C e 39°C, com baixos índices de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%.

A recomendação para a população é se manter hidratada e atenta às mudanças climáticas ao longo do dia.