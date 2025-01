Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana terá máxima de 35°C e possibilidade de chuva neste domingo

O clima em Mato Grosso do Sul promete ser marcado por calor intenso e pancadas de chuva isoladas neste domingo (26). Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o dia será de sol com períodos de aumento na nebulosidade.

Há previsão de chuvas fracas a moderadas em algumas áreas do estado, podendo ocorrer, pontualmente, tempestades mais fortes acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essas condições climáticas são influenciadas pela aproximação de uma frente fria combinada com a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

As temperaturas variam conforme a região. No sul, leste e sudeste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficam entre 22°C e 24°C, enquanto as máximas alcançam de 31°C a 36°C. No Pantanal e no sudoeste, os termômetros variam de 25°C a 28°C nas mínimas e chegam a 35°C a 40°C nas máximas. Já no norte e bolsão do estado, as mínimas ficam entre 24°C e 26°C, com máximas de 33°C a 36°C.

Em Campo Grande, a capital, os termômetros registram mínima de 23°C e máxima de 32°C. O dia começa com céu nublado e pancadas de chuva isoladas, enquanto à tarde e à noite a nebulosidade persiste, com chances de trovoadas e precipitações localizadas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).