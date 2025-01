Aquidauana terá máxima de 36°C e chance de chuva neste sábado

Tempo nesta manhã em Aquidauana / O Pantaneiro

Neste sábado, 25 de janeiro, a previsão para Aquidauana indica sol com variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas a moderadas. Há também a chance de chuvas mais intensas, com tempestades, raios e rajadas de vento em algumas áreas.

Essa previsão é resultado da aproximação de uma frente fria e da atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, além do aquecimento diurno e da disponibilidade de umidade, que favorecem a formação de instabilidades.

Em relação às temperaturas, a máxima em Aquidauana deve chegar aos 36°C, com umidade relativa do ar variando entre 20% e 35%, o que pode causar desconforto térmico. O cenário será similar em outras regiões de Mato Grosso do Sul. Na região pantaneira e sudoeste, as máximas podem alcançar os 40°C, enquanto nas regiões sul, leste e sudeste, as máximas ficam entre 31°C e 36°C.

Os ventos devem ser moderados, com velocidades variando entre 40 e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas superiores a 60 km/h em algumas áreas.