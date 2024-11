Aquidauana terá sábado de calor com temperaturas de até 34°C

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Neste sábado, 23 de novembro, Aquidauana registrará temperaturas variando entre 24°C e 34°C, com sol entre nuvens ao longo do dia. A previsão indica um clima quente para a cidade, refletindo a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que também influencia grande parte do estado de Mato Grosso do Sul.

Em várias regiões do estado, o tempo será firme, com sol predominando e variações na quantidade de nuvens. No entanto, a partir de sábado até o início da próxima semana, as temperaturas deverão continuar em elevação, podendo atingir até 37°C a 39°C em algumas áreas.

A umidade relativa do ar também deve permanecer baixa, variando entre 15% e 45%, o que pode causar desconforto. A população é orientada a se manter hidratada e a evitar exposição prolongada ao sol, principalmente durante as horas mais quentes do dia.

Apesar da previsão de calor, há possibilidade de chuvas e tempestades nas regiões norte, noroeste e nordeste do estado, especialmente no sábado, devido à convergência de umidade. As demais regiões devem experimentar um clima quente e seco, com mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 32°C e 35°C.

Em Campo Grande, a previsão é de mínimas entre 22°C e 24°C e máximas variando de 31°C a 33°C, com ventos moderados de até 50 km/h, podendo ocorrer rajadas mais fortes em algumas localidades.