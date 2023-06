Aquidauanense apresenta melhora e tem previsão de alta

Suzany apresenta melhor após internação grave / Divulgação

A aquidauanense Suzany Lisboa Pires apresentou melhora no quadro clínico e tem previsão de alta para a próxima semana. Nesta segunda-feira, 26, a paciente está com dreno para retirada de líquido do pulmão.

Internada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, a irmã, Danielly, explica que a segunda bactéria hospitalar detectada em um exame anterior foi descartada em uma nova avaliação.



“O dreno incomoda, mas está malhando, ela está respirando melhor. A infecção está melhorando, por causa da bactéria da intubação, inseriam um antibiótico potente, que está resolvendo bem”.

Com a evolução positiva, Suzany deve completar cinco dias de ciclo no tratamento de antibiótico e deve ganhar alta.

“Ela vai poder ir para casa, que é o que a gente mais quer. A vida da Suzany é um milagre”.