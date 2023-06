Aquidauanense é transferida para o HR de Campo Grande após melhora

Suzany está internada há mais de duas semanas / Arquivo pessoal

A Aquidauanense Suzany Lisboa Pires de Andrade, 22 anos, continua internada por infecção nos pulmões, mas com melhora no quadro clínico. A paciente foi transferida do Hospital São Julião para o Hospital Regional Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

Conforme a irmã Danielly Lisboa, na noite segunda-feira, dia 19, foi feito um exame no São Julião, onde foi identificado líquido no pulmão. Após tratamento no Hospital do Câncer, Suzany apresentou melhora, sendo retirada da entubação e suporte de leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).