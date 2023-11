Aquidauanense faz discurso em concurso de admissão à carreira diplomática

Reprodução

Aquidauanense, o secretário Essi Rafael Mongenot Leal, orador da turma Mônica de Menezes Campos, participou do concurso de admissão à carreira diplomática, no dia 21 de novembro.

O evento contou com a participação de diversas autoridades, incluindo, o Presidente da República, Luíz Inácio Lula da Silva, Secretária-geral das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, Arcebispo Giambattista Diquattro, Núncio Apostólico, diretora-Geral do Instituto Rio Branco embaixadora Glivânia Maria de Oliveira, Senhora paraninfa da Turma Mônica de Menezes Campos, embaixadora Maria Elisa Teófilo de Luna.

Em seu discurso, Essi relembrou sobre a história de Mônica de Menezes Campos. Em 1978, aos 22 anos, Mônica foi a primeira mulher preta a ingressar no Instituto Rio Branco, órgão do governo para formação de diplomatas. Em 1980, se tornou a primeira negra diplomata.

“O Brasil precisa de diplomatas de todos os jeitos e de todas as cores”, endossou Essi em seu discurso.

Ao final do discurso, Essi deixou registrado que se tratava também de uma homenagem ao primo, o estudante Gabriel Mongenot Santana Milhomem, de 25 anos, morto a facadas na madrugada do último domingo (19), na praia de Copabacana, no Rio de Janeiro (RJ).