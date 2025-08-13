Aquidauanense lança biografia de juiz que venceu o abandono

Obra será oficialmente lançada ao público na quinta-feira / Divulgação

A escritora Raquel Anderson, de Aquidauana, lança nesta quinta-feira, 14,, às 19h, na Livraria Leitura do Shopping Campo Grande, a biografia Vontade Indomável – A história de Aleixo Paraguassú Neto. A obra retrata a trajetória real e comovente de um homem negro, de origem extremamente humilde, que enfrentou abandono, violência, preconceito e inúmeras dificuldades até se tornar juiz de Direito e ocupar cargos de destaque na administração pública de Mato Grosso do Sul.

Escrita em parceria com Hellen Suzuki, a biografia foi construída ao longo de dois anos e meio de trabalho. A ideia do livro surgiu a partir de uma iniciativa da neta do biografado, a médica Bianca Paraguassú, que conviveu de perto com o avô e sentiu a necessidade de eternizar sua história.

“A médica Bianca é neta do doutor Aleixo, e por todas as razões, pelo parentesco, pelas afinidades, cresceu ouvindo suas histórias, entendendo toda a trajetória de vida do doutor Aleixo e, depois de adulta, começou a instigá-lo a registrar isso, fazer um livro da sua biografia. Inicialmente, ele resistia porque é muito humilde e não considerava que tivesse uma relevância, mas é óbvio que há uma relevância imensa.”, contou Raquel ao Jornal O Pantaneiro.

Para dar vida à obra, a autora realizou entrevistas com dezenas de pessoas próximas a Aleixo Paraguassú. “É importante ressaltar que a oralidade na história dispõe desse recurso, que também nos auxilia e é fundamental para essa construção”, explicou Raquel.

Superação

A história de Aleixo é marcada por recomeços e superações. Abandonado aos dois anos de idade, passou por diferentes famílias, viveu em um colégio interno popular durante a infância e, aos 12 anos, decidiu fugir de casa, em São Paulo, devido aos maus-tratos que sofria. “Isso foi em 1949, quando ele decidiu sair de casa e viver sozinho por conta dos maus tratos. Passou humilhação, sofreu preconceito, uma série de fatores.”, narrou Raquel.

Aos 17 anos, teve contato pela primeira vez com sua mãe biológica, após uma vida inteira acreditando que ela havia morrido, uma mentira contada por seu pai. A partir daí, sua trajetória tomou novos rumos: ingressou no Exército, onde atuou como sargento por muitos anos, entrou na Faculdade Nacional de Direito (atual UFRJ), foi delegado, depois juiz, e mais tarde ocupou cargos como secretário de Justiça, de Segurança Pública e de Educação no Mato Grosso do Sul.

“É uma vida simplesmente maravilhosa. E não dá para contar tudo, se não vira spoiler...”, brinca Raquel. “Mas o mais importante é que ele passou por todas as intempéries. Um homem negro, muito pobre, que chegou onde chegou. Por isso o título Vontade Indomável, foi ele quem escolheu, inclusive.”

A obra teve um pré-lançamento em junho, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, onde Aleixo atuou como magistrado. O lançamento oficial nesta quinta-feira será aberto ao público.

