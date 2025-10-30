Aquidauanense levará produto do Pantanal ao COP 30

Indiara mostra que é possível transformar ingredientes simples em experiências únicas / Arquivo pessoal

A empreendedora Indiara Mucio Teixeira Cabral De Pina Bulhões Di Giorgio, natural de Aquidauana, será a única representante de Mato Grosso do Sul a expor seus produtos na 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 30), que acontecerá em Belém (PA), em novembro de 2025. Ela apresentará sua criação mais famosa — a geleia de tereré da marca Genuíno 67 — no Stand Green, localizado na Green Zone (Zona Verde) do evento.

A Green Zone, que será instalada no Parque da Cidade, é considerada um dos principais legados da COP 30 para Belém. O espaço promete ser um ambiente interativo, educativo e cultural, com acesso gratuito e aberto a todas as idades, reunindo projetos e iniciativas que refletem a relação entre sustentabilidade, inovação e cultura local. Será nesse cenário que Indiara levará o sabor e a identidade pantaneira para o mundo.

Agora, com o convite para participar da COP 30, Indiara leva não apenas um produto, mas uma história de identidade regional, sustentabilidade e empreendedorismo feminino. “Hoje a geleia Genuíno foi a única a partir ímpar da COP 30 pelo Estado. Estaremos presentes no Stand Green deles”, celebra a empreendedora.

Do coração do Pantanal

A história da empreendedora começou em 2020, quando aceitou o desafio de ajudar a implantar a primeira vinícola do Mato Grosso do Sul, a Vinícola Terroir Pantanal, localizada no distrito de Camisão, em Aquidauana. Atuando como chef executiva, Indiara buscava proporcionar aos visitantes experiências únicas, unindo vinhos, espumantes e sabores regionais.

Foi nesse processo criativo que nasceu a ideia de um produto original: a geleia de tereré.

“Sou chef executiva na Vinícola Terroir Pantanal e lá a gente sempre se dedica para atuar no processo criativo de produtos para entrar nas experiências, harmonizar com os vinhos e espumantes. A geleia começou assim”, relembra Indiara. “Busquei harmonizar a geleia com queijos, torradas, carnes mais gordas. Ela ajuda a limpar o paladar. A geleia acabou virando um produto, as pessoas passaram a procurar por ela, e aí vieram outros sabores também.”

O sucesso foi imediato. A receita, que une tradição regional e inovação gastronômica, rendeu à marca Genuíno 67 o 6º lugar no concurso nacional da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), que elegeu as melhores geleias do país.

Hoje, a Genuíno 67 oferece também sabores como abacaxi com gengibre, amora e jabuticaba, todos produzidos com ingredientes da agricultura familiar. O abacaxi vem de um assentamento rural, as amoras de um pomar local e a jabuticaba de uma produtora que possui deficiência visual, reforçando a conexão entre os produtos e as histórias de quem os cultiva.

“O trabalho das geleias foi fazendo o leque só aumentar. E as geleias passaram a ficar conhecidas, e a procura passou a crescer para a venda direta. A proporção foi só aumentando, então decidi criar uma página na internet para falar dessa marca, que é a Genuíno 67, e coloquei todos os meus produtos lá”, conta a empresária.

