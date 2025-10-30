Acessibilidade

30 de Outubro de 2025 • 20:25

Aquidauanense levará produto do Pantanal ao COP 30

Única do MS, Indiara estará expondo no Stand Green a sua geleia de tereré

Redação

Publicado em 30/10/2025 às 17:25

Atualizado em 30/10/2025 às 17:35

Indiara mostra que é possível transformar ingredientes simples em experiências únicas / Arquivo pessoal

A empreendedora Indiara Mucio Teixeira Cabral De Pina Bulhões Di Giorgio, natural de Aquidauana, será a única representante de Mato Grosso do Sul a expor seus produtos na 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 30), que acontecerá em Belém (PA), em novembro de 2025. Ela apresentará sua criação mais famosa — a geleia de tereré da marca Genuíno 67 — no Stand Green, localizado na Green Zone (Zona Verde) do evento.

A Green Zone, que será instalada no Parque da Cidade, é considerada um dos principais legados da COP 30 para Belém. O espaço promete ser um ambiente interativo, educativo e cultural, com acesso gratuito e aberto a todas as idades, reunindo projetos e iniciativas que refletem a relação entre sustentabilidade, inovação e cultura local. Será nesse cenário que Indiara levará o sabor e a identidade pantaneira para o mundo.

Agora, com o convite para participar da COP 30, Indiara leva não apenas um produto, mas uma história de identidade regional, sustentabilidade e empreendedorismo feminino. “Hoje a geleia Genuíno foi a única a partir ímpar da COP 30 pelo Estado. Estaremos presentes no Stand Green deles”, celebra a empreendedora.

Marca com identidade pantaneira

Do coração do Pantanal

A história da empreendedora começou em 2020, quando aceitou o desafio de ajudar a implantar a primeira vinícola do Mato Grosso do Sul, a Vinícola Terroir Pantanal, localizada no distrito de Camisão, em Aquidauana. Atuando como chef executiva, Indiara buscava proporcionar aos visitantes experiências únicas, unindo vinhos, espumantes e sabores regionais.

Foi nesse processo criativo que nasceu a ideia de um produto original: a geleia de tereré.
“Sou chef executiva na Vinícola Terroir Pantanal e lá a gente sempre se dedica para atuar no processo criativo de produtos para entrar nas experiências, harmonizar com os vinhos e espumantes. A geleia começou assim”, relembra Indiara. “Busquei harmonizar a geleia com queijos, torradas, carnes mais gordas. Ela ajuda a limpar o paladar. A geleia acabou virando um produto, as pessoas passaram a procurar por ela, e aí vieram outros sabores também.”

WhatsApp Image 2025 10 30 at 16.30.14

O sucesso foi imediato. A receita, que une tradição regional e inovação gastronômica, rendeu à marca Genuíno 67 o 6º lugar no concurso nacional da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), que elegeu as melhores geleias do país.

Hoje, a Genuíno 67 oferece também sabores como abacaxi com gengibre, amora e jabuticaba, todos produzidos com ingredientes da agricultura familiar. O abacaxi vem de um assentamento rural, as amoras de um pomar local e a jabuticaba de uma produtora que possui deficiência visual, reforçando a conexão entre os produtos e as histórias de quem os cultiva.

“O trabalho das geleias foi fazendo o leque só aumentar. E as geleias passaram a ficar conhecidas, e a procura passou a crescer para a venda direta. A proporção foi só aumentando, então decidi criar uma página na internet para falar dessa marca, que é a Genuíno 67, e coloquei todos os meus produtos lá”, conta a empresária.

MixCollage 30 Oct 2025 04 59 PM 8022

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Deixe a sua opinião

