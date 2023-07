Aquidauanense percorre mais de 1 mil km sobre as duas rodas de Vespa

Luis Antônio Lopes da Silva, que foi até a cidade de Itapetininga, em São Paulo, buscar sua Vespa / Ronald Regis

Uma daquelas que já foi queridinha de Hollywood, fez cena quase como uma coadjuvante nos cinemas. Desde então, esse veículo influenciou uma geração, no comportamento e na paixão: a Vespa. Considerada a primeira scooter do mundo, o modelo hoje com mais de 75 anos, foi apresentado em 1946 na Itália, pelo seu criador, Enrico Piaggio, o dono da fábrica, que desenvolveu o modelo por três anos, até mostrá-lo ao mundo. Seu objetivo era criar uma motocicleta de baixo custo e que muitas pessoas tivessem condições de comprar.



De lá para cá, os anos se passaram e mesmo o século mudou, mas a atração e o desejo de se aventurar sobre essas duas rodas permaneceu em muitos, como é o caso do empresário Aquidauanense, Luis Antônio Lopes da Silva, que foi até a cidade de Itapetininga, em São Paulo, buscar sua Vespa e realizar o desejo de possuir um modelo, para chamar de seu. Uma paixão que ele procurava encontrar desde 1992.



“Eu tive uma em 1992, tive que me desfazer dela, até então eu vim procurando e a hora que eu encontrasse uma perfeita, eu vou buscar, e aí encontrei essa no OLX, lá em Itapetininga, fui lá buscar e vim rodando com ela andei 1.048 quilômetros com ela. Chuva, frio, fui chamado de louco por muitos. 200 cilindradas dois tempos, o ano dela é 1987. Eu tive uma vespa em 1986, era um xodó, era uma paixão. Entrei em contato com o proprietário, gostei, acertamos, e eu fui buscá-la. Chegou tranquila sem nenhum problema”.

A Vespa: Uma paixão que atravessa gerações - Foto: Ronald Regis

Sem medir os riscos Luis saiu de Aquidauana determinado em retornar guiando sua paixão

Como existe uma geração que nunca viu um veículo desses antes, quando Luis circula pelas ruas de Aquidauana, ele percebe que chama atenção dos curiosos, com o modelo que é bastante diferente para os dias atuais. Os jovens exclusivamente, são os que realmente nunca viram uma Vespa antes, principalmente pelo fato de uma motocicleta ter pneu estepe, algo único no modelo, que, segundo o proprietário, faz 28 quilômetros com um litro de gasolina. Depois da aventura de ir ao encontro dessa paixão, Luis não pretende se desfazer dela nunca mais.



“Eu pretendo ficar com ela enquanto eu estiver vivo. Depois a família vê o que faz,” afirma Silva.

Chamado de louco por muitos, devido sua ousadia e coragem por enfrentar os 1.048 quilômetros encarando as rodovias e o trânsito pesado. Luis resistiu às condições desafiadoras com a sua Vespa. Ele teve que suportar uma forte tempestade e frio no caminho e encarar 30 horas de viagem desde a cidade de Itapetininga/SP onde buscou sua Vespa com o antigo proprietário, Jair Antônio, 70, até o destino final Aquidauana. Com esse feito, Luis provou que loucura por uma paixão todo mundo pode fazer bastando apenas ter um motivo.



A Vespa ganhou notoriedade mundial, através do famoso filme A Princesa e o Plebeu, anos 1950, quando Gregory Peck levou Audrey Hepburn para um passeio de Vespa pelo trânsito de Roma, Itália. Desde então, o veículo de duas rodas ganhou as estradas do mundo.

Em busca da Vespa perfeita: A jornada de um empresário apaixonado - Foto: Ronald Regis

Um veículo que criou, principalmente nos rapazes dos anos 1950, um estilo ‘James Dean'

A cartada do idealizador deu tão certo e a prova disso pode estar nos registros que mostram que o modelo se tornou um símbolo da cultura italiana. Desde então, a Vespa é cultivada como um ícone de duas rodas e objeto do desejo de muitos jovens “rebeldes” da época, e, atualmente, por todo o planeta. A de Luis, por exemplo, é um modelo, PX 200 Elestart.

Um veículo que está na memória afetiva dos que testemunharam essa presença tanto nas telas do cinema, quanto nas ruas e baladas de uma geração. A Vespa cativou no mercado brasileiro com um público fã das suas várias linhas. No entanto, o volume de vendas que era sucesso, caiu para um terço por volta de 1988. Com isso, em 1990 a fabricação foi encerrada, fechando-se gradativamente em todo o país, cerca de 140 concessionárias.





Veja o vídeo: