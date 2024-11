Aquidauanenses comemoram aprendizado no curso gratuito de panificação

Curso gratuito disponibilizado pelo município e parcerias / Divulgação

Ontem à noite (29), aconteceu o encerramento do ciclo de cursos gratuitos na área de panificação, ofertados pelo SEBRAE/SENAI com a parceria da Prefeitura de Aquidauana, através do programa MS Qualifica Empreendedor. Os cursos aconteceram de 21 a 28 de novembro, no período vespertino e noturno.

Com as aulas 100% práticas, realizadas na unidade móvel (carreta) do Sistema FIEMS, que esteve estacionada na Estação Ferroviária, os alunos aprenderam desde Panificação Básica, preparando roscas doces, cuca alemã, panetones, chocotones, até biscoitos recheados.

Rose Bossay, secretária da Assistência Social (SAS), durante o encerramento destacou: “esses cursos vieram em boa hora e esperamos que vocês sigam nesse caminho para ter mais uma renda. Tiveram a oportunidade de aprender e fazer várias receitas maravilhosas! Basta fazer com amor, que o sucesso é certo!”.

Para realização dos cursos em Aquidauana, a equipe do SENAI contou com a parceria da prefeitura via Secretarias de Assistência Social (SAS), Cultura e Turismo (SECTUR) e de Administração (SEMAD). Também foram parceiros nos cursos o Sistema FIEMS (SENAI, SEBRAE), Governo do Estado via SEMADESC e FUNTRAB/Casa do Trabalhador.