Aquidauanenses participam de sorteio de geladeiras, cinema e troca de lâmpadas

Exibição de cinema / Divulgação

A Secretaria de Assistência Social estabeleceu uma parceria com a Energisa para realizar o Projeto "Nossa Energia", beneficiando as famílias de Aquidauana. O projeto oferece serviços gratuitos, como a troca de lâmpadas antigas por novas de LED, palestras informativas, sessão de cinema e sorteio de geladeiras, na noite de quinta-feira, 20.

Este projeto é uma iniciativa da Energisa Mato Grosso do Sul, parte do PEE (Programa de Eficiência Energética) da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Em Aquidauana, a equipe da Energisa contou com o suporte dos CRAS I (São Pedro) e II (Nova Aquidauana) para sua realização.

Durante o mutirão em Aquidauana, foram realizados novos cadastros para o benefício da Tarifa Social e atualizados os já existentes. Os usuários de baixa renda cadastrados também receberam lâmpadas mais eficientes, substituindo as incandescentes e fluorescentes por LED.

No evento realizado na noite houve palestras educativas com distribuição de materiais informativos, como gibis e folders com dicas de economia de energia e segurança elétrica. Além disso, foram sorteadas 10 geladeiras e realizada uma sessão de cinema gratuita, com pipoca para as crianças.