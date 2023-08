Aquidauanenses são homenageados na Câmara Municipal

Sessão acontece a partir das 19h / O Pantaneiro

Moradores de Aquidauana serão homenageados pela Câmara dos Vereadores nesta sexta-feira, 18, em alusão ao aniversário de 131 anos do Portal do Pantanal. O título será entregue para quem e estabeleceu e ao longo dos anos vem prestando relevantes serviços na cidade.

A sessão será aberta para participação do público, a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelos canais do Poder Legislativo, como no Facebook e YouTube. O presidente da Câmara Municipal, vereador Nilson Pontim, explica que o Título de Cidadão Aquidauanense é entregue partir de uma proposição do vereador. "O decreto de concessão do título é votado durante Sessão Legislativa realizada no 1º semestre do ano".

Confira os homenageados:

Homenageado: Tiago Junior Pasquetti

Vereador proponente: Anderson Meireles

Homenageado: Jhonatan da Silva Moraes

Vereador proponente: Anderson Meireles

Homenageado: Osmar Alves da Silva

Vereador proponente: Everton Romero

Homenageado: José Vando de Sousa

Vereador proponente: Everton Romero

Homenageado: Adauto Metran de Oliveira

Vereador proponente: Chico Tavares

Homenageado: Gilberto Artero Ramos

Vereador proponente: Humberto Torres

Homenageada: Cristina Santos de Fáveri

Vereador proponente: Humberto Torres

Homenageado: Gedeilson Gercino Lopes

Vereador proponente: Marquinhos Taxista

Homenageado: Devair Vieira de Souza

Vereador proponente: Marquinhos Taxista

Homenageado: Roberto Carlos Girotto

Vereador proponente: Professor Clériton

Homenageado: Padre Paulo do Nascimento Sousa

Vereador proponente: Professor Clériton

Homenageado: Heber Tadeu Nava Palmas

Vereador proponente: Reinaldo Kastanha

Homenageada: Paula Maria Queiroz Zuri

Vereador proponente: Reinaldo Kastanha

Homenageado: Ednaldo Irineu da Silva

Vereador proponente: Sargento Cruz

Homenageada: Karen Monteiro dos Santos

Vereador proponente: Sargento Cruz

Homenageado: Emerson Jetulio Sousa

Vereador proponente: Sebastião Rodrigues dos Santos

Homenageado: Sérgio Antônio Gomes

Vereador proponente: Sebastião Rodrigues dos Santos

Homenageada): Regina Elena Pereira de Souza Ferreira

Vereador proponente: Nilson Pontim

Homenageada: Kátia Conceição Gomes de Amorim

Vereador proponente: Nilson Pontim

Homenageado: Patrícia Patussi Nascimento Panachuki

Vereador proponente: Tião Melo

Homenageado: Rogério Rezende da Silva

Vereador proponente: Valter Neves Barbosa

Homenageado: Nilson Antônio dos Santos

Vereador proponente: Valter Neves Barbosa

Homenageado: Jurandir Nascimento dos Santos

Vereador proponente: Wezer Lucarelli

Homenageado: Dr. Fábio Possik Salamene

Vereador proponente: Wezer Lucarelli