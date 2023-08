Aquidauanenses são premiados em concurso artístico e literário

Premiação no Village Buffet / Foto: Divulgação

Moradores de Aquidauana foram premiados no 4º Concurso Artístico e Literário, na quinta-feira, 17, como parte da programação oficial dos 131 anos do município.

Nesta edição tema do prêmio Aquidauana 131 anos: Aqui tem Histórias, Belezas e Progresso buscava representar as comemorações da data.

Segundo a prefeitura, a premiação contou com medalhas, celulares, bicicletas e tabletes que foram entregues aos premiados conforme a classificação de cada um. O clima era de muita expectativa, torcida e festa no Village Buffet, que ficou lotado no evento. A solenidade contou com a apresentação musical dos alunos do Projeto AABB Comunidade, e com entoação do Hino Nacional Brasileiro e Hino de Aquidauana, apresentado pelo Clube Desbravadores Pantaneiros do Sul.

Prestigiaram também a solenidade, diretores, diretores-adjuntos, servidores da SEMED, professores, coordenadores, as secretárias municipais Wilsandra Béda (Educação), Marluce Luglio (Administração) e Paula Polini (Produção), dos assessores especiais do gabinete – Luzia Cunha, Alexandre Perico e Selma Suleiman e o vereadores Anderson Meireles e Humberto Torres.