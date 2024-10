Área de plantio na Serra do Amolar se torna cinza após incêndios

Área devastada no Pantanal / Divulgação

A devastação causada pelos incêndios florestais na Serra do Amolar deixou um cenário desolador, observado nesta terça-feira, 29, com áreas de plantio transformadas em um manto cinza. O local, que anteriormente abrigava 25 mil mudas plantadas após os incêndios de 2020, agora enfrenta um longo caminho de recuperação.

Recentemente, a equipe da Brigada Alto Pantanal, do Instituto Homem Pantaneiro, visitou a região afetada. A técnica responsável pelo viveiro do Instituto, Cristiane Brigitte, acompanhou a equipe e destacou a gravidade da situação. As marcas deixadas pelo fogo são profundas e exigem um esforço conjunto para a recuperação da biodiversidade local.

“Recomeçar vai exigir resiliência e esperança”, afirmou Brigitte. A equipe do IHP está determinada a reverter os danos, mas para isso, conta com a colaboração da população. “Precisamos da ajuda de todos nessa jornada. Seja um guardião da natureza e ajude na reconstrução”, acrescentou.

A organização está promovendo uma campanha de doações para apoiar os esforços de recuperação. Os interessados em contribuir podem fazer suas doações através do e-mail contato@brigadaaltopantanal.org.br, com a opção de realizar contribuições via PIX.