Área queimada no Pantanal supera 90% comparado a 2023

Equipe em combate de incêndio em ponte de madeira / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Entre janeiro e 15 de outubro de 2024, o estado de Mato Grosso do Sul enfrenta um aumento significativo nas queimadas, com dados alarmantes registrados pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A área queimada no Bioma Cerrado cresceu 90,3%, enquanto no Pantanal o aumento chega a impressionantes 1.567,7% em comparação ao ano anterior.

Os municípios de Corumbá, Aquidauana, Porto Murtinho e Miranda concentram 98,7% dos focos de calor na região pantaneira, com Corumbá liderando com 64,8% dos registros, segundo o boletim do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) e do Corpo de Bombeiros.

A previsão do tempo para os próximos dias aponta para a possibilidade de chuvas e tempestades entre a tarde de quinta-feira (17) e sábado (19), com temperaturas mais amenas, variando entre 22 e 25°C mínimas e 28 e 31°C máximas. Os ventos deverão atuar predominantemente do quadrante sul, o que pode ajudar no controle das chamas.

No entanto, o perigo de fogo no Pantanal, entre 16 e 21 de outubro, varia entre “alto” e “baixo”. Em condições de perigo “baixo”, o fogo é considerado controlável com o uso de abafadores, mas a situação ainda requer vigilância constante.

Para o trimestre de outubro a dezembro de 2024, a previsão indica que a maior parte do estado estará em nível de “Atenção” para risco de incêndios. Regiões do pantanal e sudoeste enfrentam níveis que variam entre “Atenção” e “Alerta”, enquanto as áreas sul e sudeste apresentam riscos menores, com alertas de “Observação” e “Baixa Probabilidade”.

Em resposta a essa crise, o Corpo de Bombeiros iniciou a Operação Pantanal 2024 em 2 de abril, mobilizando 1.441 bombeiros e bombeiras para ações de prevenção, preparação e combate aos incêndios florestais.