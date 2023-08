Arte em luto com a partida da musicista Valdely Nogueira Mendes

Valdely deixa legado na arte da cidade / Redes sociais

A musicista de Aquidauana Valdely Nogueira Mendes morreu nesta quinta-feira, 24, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Amigos e familiares lamentaram a perda da artista pelas redes sociais. Ela havia sofrido o AVC no dia 17 de julho, foi transferida para Campo Grande, mas não resistiu.

Valdely se apaixonou pelo piano e começou a estudar o instrumento com a mãe. Após encerrar o ensino médio ingressou na Faculdade de Música Santa Marcelina de Botucatu, em São Paulo, onde se formou em Educação Artística e Bacharelado em Piano, tendo o pianista Ciro Gonçalves Dias como Mestre.

A aquidauanense lecionou iniciação musical, flauta doce e piano na Escola de Música de Piracicaba Ernest Mahle, onde também integrou o Coral e Orquestra.

A partir de 1982 passou a viver em Freiburg(Alemanha) onde teve aula com J. Klodt e S. Tanyel. Entre 1988 e 1997 lecionou piano e iniciação musical em Aquidauana, promovendo diversos concertos nesta cidade.

De 1998 a 2007, viveu em Karlsruhe, na Alemanha, onde lecionou piano e foi pianista de corais da região. Integrou por dois anos a formação do Coro Feminino “ Carmina Mundi” na região sul da Alemanha.

Com o Duo a quatro mãos, formado com Reinhard Finger, seu esposo, apresentaou recitais no Brasil e na Alemanha desde 1985.

Um dos últimos projeto buscava lecionar piano de forma didática para estudantes com o “ Uma viagem pelo mundo através da música”, na Escola Cejar.

A artista deixa o esposo e a filha Anna Leticia.