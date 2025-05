Asilo São Francisco inaugura sala de fisioterapia

Atendimento gratuito / Prefeitura de Aquidauana

O Asilo São Francisco de Aquidauana inaugurou nesta sexta-feira (16) uma nova sala de fisioterapia voltada à reabilitação dos idosos atendidos pela instituição. O espaço foi viabilizado com um repasse de R$ 10 mil, proveniente de penas pecuniárias do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Comarca de Anastácio.

Com os recursos, o asilo adquiriu equipamentos como barra paralela, tablado, bolas suíças, halteres, discos de equilíbrio, espaldar e tornozeleiras. A estrutura permitirá o desenvolvimento de atividades que promovem mobilidade, força, equilíbrio e prevenção de quedas, sempre com foco na autonomia e no bem-estar dos residentes.

O espaço foi planejado com base nas necessidades específicas dos idosos, com apoio da equipe técnica da instituição, e passa a integrar o atendimento multidisciplinar oferecido aos acolhidos.

Durante a cerimônia de entrega, o juiz de Direito da Comarca de Anastácio, Luciano Pedro Beladelli, destacou que a ação representa um compromisso com a dignidade dos idosos. Ele ressaltou a importância de o Judiciário direcionar recursos para atender demandas reais da comunidade.

A diretora do asilo, Maristela Prado, também enfatizou a relevância da conquista, destacando que a sala representa um investimento direto na saúde e autoestima dos moradores da instituição.

O Asilo São Francisco é mantido principalmente com recursos da Prefeitura de Aquidauana, além de receber apoio do Ministério Público, da Câmara Municipal e de doações de instituições, igrejas, associações e particulares.



