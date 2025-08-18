Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 01:28

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Assessora da deputada Gleice Jane representa MS na 4ª CONAES 

Valdirene Alencar esteve presente na Conferência Nacional de Economia Solidária em Brasília

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 01:08

Atualizado em 18/08/2025 às 01:17

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A assessora parlamentar Valdirene Ferreira de Alencar, representante do mandato da deputada estadual Gleice Jane Barbosa, participou da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária (CONAES), realizada entre os dias 13 e 16 de agosto, em Brasília (DF). O evento marcou a retomada da política pública nacional de economia solidária após mais de uma década sem conferências federais sobre o tema.

Valdirene integrou a delegação sul-mato-grossense no encontro, que reuniu cerca de 1.200 participantes de todo o país, entre delegados(as) eleitos(as), gestores públicos, representantes de empreendimentos solidários e movimentos sociais. O evento teve como tema central “Economia Popular e Solidária como Política Pública: Construindo territórios democráticos por meio do trabalho associativo e da cooperação”.

A cerimônia de abertura, realizada no dia 13 de agosto no Palácio do Planalto, contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e do secretário nacional de Economia Solidária, Gilberto Carvalho. Os demais dias de conferência aconteceram no campus do IFG em Luziânia (GO), com uma intensa programação de grupos de trabalho, plenárias e apresentações culturais.

Segundo Valdirene, a participação no evento foi um momento importante de articulação e aprendizado. “Poder contribuir com o debate nacional sobre economia solidária é também trazer voz aos empreendimentos e iniciativas do nosso estado, especialmente os que atuam nas periferias e comunidades tradicionais de Dourados e região”, destacou.

A assessora também enfatizou a importância do momento político. “Estamos diante de uma reconstrução. Depois de anos de retrocessos, a economia solidária volta a ter espaço institucional. Participar dessa conferência é também reafirmar o compromisso com uma economia baseada na cooperação, na inclusão produtiva e na justiça social”, afirmou.

A CONAES é resultado de um processo participativo iniciado ainda em 2023, com etapas municipais, estaduais e temáticas que mobilizaram mais de 16 mil pessoas em todo o país. A conferência nacional teve como um de seus principais objetivos a consolidação de propostas para subsidiar o 2º Plano Nacional de Economia Solidária, além de impulsionar a implementação da Lei Paul Singer – marco legal da economia solidária, sancionada em 2024.

Ao final da conferência, foram aprovadas diretrizes que devem orientar as políticas públicas nos próximos anos, com foco na autogestão, no fortalecimento dos empreendimentos coletivos e no acesso a financiamento e comercialização justa.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Policial

Trancista de Aquidauana denuncia furto de mostruário de semijoias avaliado em R$ 10 mil

Educação

Jardim promove palestra sobre combate à violência contra a mulher

Geral

TJMS promove curso online para preparar futuros adotantes em MS

Curso sobre adoção segue com inscrições abertas até 30 de julho em MS

Exposição fotográfica no TJMS retrata histórias reais de adoção e amor

Últimos dias de inscrição para o Curso de Preparação à Adoção Nasce uma Família

Tempo

Aquidauana entra em alerta vermelho por baixa umidade do ar

Publicidade

Desenvolvimento 

O povo quer saber! O que será construído no local onde era Churrascaria O Laçador

ÚLTIMAS

Expoaqui 2025

Câmara de Aquidauana promete apoio em obra do salão social do Sindicato Rural

A Câmara, sim, vai ajudar no que for possível, vai fazer parcerias", garantiu.

Expoaqui 2025

Mauro do Atlântico destaca empenho de Mara Caseiro por Aquidauana

Prefeito enfatizou que a parceria com a parlamentar vai além do envio de recursos, sendo crucial nas mediações com o Governo do Estado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo