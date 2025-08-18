Assessora da deputada Gleice Jane representa MS na 4ª CONAES 

A assessora parlamentar Valdirene Ferreira de Alencar, representante do mandato da deputada estadual Gleice Jane Barbosa, participou da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária (CONAES), realizada entre os dias 13 e 16 de agosto, em Brasília (DF). O evento marcou a retomada da política pública nacional de economia solidária após mais de uma década sem conferências federais sobre o tema.

Valdirene integrou a delegação sul-mato-grossense no encontro, que reuniu cerca de 1.200 participantes de todo o país, entre delegados(as) eleitos(as), gestores públicos, representantes de empreendimentos solidários e movimentos sociais. O evento teve como tema central “Economia Popular e Solidária como Política Pública: Construindo territórios democráticos por meio do trabalho associativo e da cooperação”.

A cerimônia de abertura, realizada no dia 13 de agosto no Palácio do Planalto, contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e do secretário nacional de Economia Solidária, Gilberto Carvalho. Os demais dias de conferência aconteceram no campus do IFG em Luziânia (GO), com uma intensa programação de grupos de trabalho, plenárias e apresentações culturais.

Segundo Valdirene, a participação no evento foi um momento importante de articulação e aprendizado. “Poder contribuir com o debate nacional sobre economia solidária é também trazer voz aos empreendimentos e iniciativas do nosso estado, especialmente os que atuam nas periferias e comunidades tradicionais de Dourados e região”, destacou.

A assessora também enfatizou a importância do momento político. “Estamos diante de uma reconstrução. Depois de anos de retrocessos, a economia solidária volta a ter espaço institucional. Participar dessa conferência é também reafirmar o compromisso com uma economia baseada na cooperação, na inclusão produtiva e na justiça social”, afirmou.

A CONAES é resultado de um processo participativo iniciado ainda em 2023, com etapas municipais, estaduais e temáticas que mobilizaram mais de 16 mil pessoas em todo o país. A conferência nacional teve como um de seus principais objetivos a consolidação de propostas para subsidiar o 2º Plano Nacional de Economia Solidária, além de impulsionar a implementação da Lei Paul Singer – marco legal da economia solidária, sancionada em 2024.

Ao final da conferência, foram aprovadas diretrizes que devem orientar as políticas públicas nos próximos anos, com foco na autogestão, no fortalecimento dos empreendimentos coletivos e no acesso a financiamento e comercialização justa.