Associação Redentorista suspende exposição e bazar por chuva

Paróquia Imaculada Conceição de Aquidauana / Foto: Divulgação

A Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição cancelou, devido ao tempo chuvoso, a exposição e bazar do projeto “Pincelando com Amor”, em Aquidauana, que aconteceriam nesta quarta-feira, 13, no salão da Comunidade Perpétuo Socorro.

Segundo a organização, o evento foi remarcado para a próxima quarta-feira, 20, no mesmo endereço, das 15h30 às 19h30.

O projeto auxilia na geração de renda com venda de peças feitas artesanalmente.