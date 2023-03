Ataque de abelhas em residências de Corumbá mobiliza Corpo de Bombeiros

Equipe durante ocorrência de ataque de abelhas / Foto: Ilustrativa/Midiamax

O Corpo de Bombeiros de Corumbá registrou nesta quinta-feira, 30, cerca de cinco chamados para ataque de abelhas em residências da região. Em um dos casos, a Rua Edu Rocha, no bairro Popular Nova, precisou ser interditada para os trabalhos.

Conforme a equipe, abelhas invadiram as residências, onde há relatos de ataque aos moradores ou animais domésticos. Uma unidade reforço foi chamada para auxiliar nos trabalhos. Os militares também tiveram que atender os casos com roupas de proteção especializada.

Houve necessidade de corte de uma árvore, onde uma colmeia estava instalada. A equipe da Agetrat (Agência Municipal de Trânsito e Transporte) está no local auxiliando no atendimento e interdição da via.

Ataque causou acidente com morte

Em dezembro de 2022, Maikon Willian Delgado Garcia, de 20 anos, morreu após abelhas invadirem a caminhonete e causar um acidente na Estrada Parque, próximo ao Porto da Manga, em Corumbá.

Segundo bombeiros, o tempo abafado e chuvoso, típico do verão, causa mudanças no comportamento dos insetos, favorecendo casos de ataque de abelhas.