Ataque de abelhas mata três cães e fere moradores em MS

Bombeiros realizaram controle / Jornal da Nova

Três cachorros morreram e dos moradores de Nova Andradina ficaram feridos na noite de quarta-feira, 1, após um ataque de abelhas no bairro Campo Verde. Segundo o site Jornal da Nova, a colmeia estava em um sofá velho que foi mexida por crianças.

Pessoas que caminhavam pela via ficaram feridas após serem picadas pelas abelhas e foram socorridas para atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e, segundo o Jornal da Nova, as casas estavam tomadas pelas abelhas. Logo, os militares exterminaram o enxame no terreno com uso de fogo.

Ainda conforme o jornal local, outros cães teriam sido atacados pelo enxame, mas passam bem.