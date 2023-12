Atenção, aquidauanenses: Coleta de lixo fica suspensa em feriados de fim de ano

Recolhimento de lixo / Ilustrativa

A Prefeitura de Aquidauana divulgou comunicado informando sobre a suspensão do serviço de coleta de lixo durante os feriados de Natal e Ano Novo.

Com a determinação, os colaboradores estarão de folga nesta segunda-feira, 25, e no dia 1° de janeiro. A recomendação é realizar o descarte correto do lixo.