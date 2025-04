Atendimento do CadÚnico fica suspenso na próxima semana em Anastácio

Cidade de Anastácio / O Pantaneiro

A Secretaria Municipal de Assistência Social divulgou nesta terça-feira, 8, que não haverá atendimento ao público no setor do CadÚnico (Cadastro Único) nos dias 14 e 15 de abril. A suspensão dos serviços se deve à participação da equipe do Cadastro Único em uma capacitação técnica, que será promovida pela SEAD (Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social), em Anastácio.

A capacitação tem como objetivo aprimorar o conhecimento e as práticas da equipe, garantindo um atendimento mais qualificado à população em serviços futuros.

Portanto, a Secretaria de Assistência Social pede a compreensão de todos e orienta que, caso haja necessidade de serviços urgentes, os cidadãos aguardem o retorno das atividades, que ocorrerá no dia 16 de abril.