Aterro de Bonito terá horário de atendimento a partir da próxima semana

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa aos munícipes e comerciantes que, a partir de quarta-feira, 27, o Aterro Controlado de Bonito passará a adotar um horário específico de funcionamento. A medida visa atender às exigências das legislações vigentes e aos compromissos estabelecidos em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público.

Os novos horários de funcionamento serão:

Segunda a sexta-feira: das 7h às 17h

Sábado: das 7h às 13h

Domingos e feriados: fechado

A medida se aplica tanto à área de transbordo, para o descarte de resíduos sólidos, quanto às áreas destinadas ao descarte de entulhos de construções civis e podas de árvores.

