Atleta PcD comemora aprovação pelo programa CNH MS Social

Na última sexta-feira (23) mais um candidato PcD (Pessoa com Deficiência) superou seus obstáculos e foi aprovado no exame prático de direção veicular no Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de Mato Grosso do Sul. José Alonso dos Santos, de 52 anos, é beneficiário do Programa CNH MS Social, do Governo do Estado e executado pelo Detran-MS.

Aposentado, José acredita ser muito determinado e disciplinado por causa do esporte. Ele já fez natação, corrida e hoje é ala/armador de uma equipe de basquete de Sidrolândia.

"Eu circulo bastante, sou atleta, então eu vou para o treino, eu volto, eu vou para centro. A maioria dos colegas tem habilitação, só eu que ficava dependendo de ônibus e às vezes de carona. Agora, se Deus quiser, logo, logo terei um carro", disse seu José.

Programa CNH MS Social

O CNH MS Social beneficia pessoas com vulnerabilidade social com acesso gratuito à primeira habilitação, nas categorias A, B e AB em todo Mato Grosso do Sul. Lançado em 2022, o programa já entregou 439 CNHs, sendo 7 para candidatos PcD.

Todo o processo de habilitação, incluindo gastos com a autoescola (aulas teóricas e práticas) e até o recolhimento das taxas do órgão de trânsito são custeadas pelo Governo do Estado.

"A vida toda eu andei de ônibus, nunca tive a intenção de dirigir um carro. Minha sobrinha que me falou sobre o programa do Detran e eu me inscrevi, mas não tinha muitas esperanças. Quando fui chamado, botei na minha cabeça que ia passar e tirar minha CNH e agora consegui. Agora, eu já penso em comprar um carro", contou José Alonso.

Isenção de ICMS para PcD

No último dia 19 de fevereiro, o Governo de Mato Grosso do Sul ampliou de R$ 100 mil para R$ 120 mil o valor-limite de isenção parcial do ICMS para a compra de automóvel novo a pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down e autista.

Segundo a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Telma Nantes de Matos, a medida amplia o leque de possibilidades de aquisição de modelos de veículos dando mais condições para as pessoas com deficiência fazerem as adaptações necessárias.

Formação de qualidade

Os candidatos PcDs passam pela formação teórica em um CFC (Centro de Formação de Condutores) e pela prática no Detran-MS, com instrutores do órgão, como o instrutor José Neusvaldo Duarte Andrade, que atua nesse tipo de formação há cinco anos no órgão.

Sobre as aulas de José Alonso, Neusvaldo só teve elogios. "O José é bem preciso naquilo que ele faz. Nas aulas teve bastante tranquilidade e atenção focada, ele é sempre focado. Talvez até pela questão de ser atleta", disse Neusvaldo.

Instrutor de trânsito há 25 anos, Neusvaldo conta que os candidatos PCDs têm algumas dificuldades para se adaptarem aos equipamentos que o carro possui. “Nem todo mundo é um José Alonso, ele teve facilidade, mas consegue tranquilo”, enfatizou Neusvaldo.

Na próxima semana, o instrutor do Detran-MS estará em Corumbá para atendimento de dois candidatos PCD do Programa CNH MS Social.