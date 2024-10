Atuação da ALEMS garante alimento aos animais em meio às queimadas do Pantanal

Incendios Pantanal 2024_Porto Indio 07_10 de setembro_CBMMS

O deputado e 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB), relatou encontro com representantes do Movimento União BR. “Hoje, eu e a secretária de Estado de Cidadania, Viviane Luiza da Silva, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, e eu, recebemos oficialmente os representante do Movimento União BR", registrou o parlamentar.

O encontro é fruto de uma reunião em que o parlamentar representou a Casa de Leis sobre a questão das queimadas no Pantanal. “Naquela reunião, junto ao governador Eduardo Riedel [PSDB], solicitei, a partir daquele momento em que eu soube que tinha sido desenvolvido um alimento que era desidratado e que poderia, em sendo hidratado, fazer as porções para os ribeirinhos, principalmente do Rio Paraguai, na questão dos focos de incêndios, que cuidassem também dos nossos animais”, explicou Paulo Corrêa.

"Foram 20 milhões investidos naquele momento para os nossos ribeirinhos. A cadeia alimentar está muito abalada em função dos incêndios. Pequenos, médios e grandes animais atingidos; um exemplo é a onça pintada, que estava no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres [CRAS], que não conseguiu sobreviver, nós solicitamos que fosse desenvolvido tecnicamente um alimento possível especificamente para os animais do nosso Pantanal. Foi entregue hoje uma primeira parte desse alimento na Secretaria de Estado de Cidadania [SEC]”, detalhou.

Paulo Corrêa ainda destacou que é importante pensar no bioma Pantanal, por sua água salobra. “A União BR também entregou 14 dessalinizadores para serem colocados estrategicamente no Pantanal, principalmente onde estão vivem os índios guatós. Estes dessalinizadores também estarão disponíveis em Dourados, para a questão de falta água na aldeia indígena, já abordada aqui. Solicito à Mesa Diretora um Título de Cidadã Sul-Mato-Grossense à Tatiana Monteiro de Barros, representante do Movimento União BR, pelo trabalho prestado, um investimento de R$ 20 milhões inicialmente, e mais R$5 milhões nos pequenos, médios e grandes animais do nosso querido Pantanal”, concluiu.

