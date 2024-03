Atualização de tecnologia deixará Portal do Servidor indisponível temporariamente

Migração para nova versão de sistemas deixará SISGED e Portal do Servidor indisponíveis / Divulgação

A SAD (Secretaria de Estado de Administração) informa que o SISGED (Sistema de Gestão de Entrada de Dados) e o Portal do Servidor ficarão indisponíveis no período das 18h desta quarta-feira, 27, até 18h de sábado, 30.

A indisponibilidade das plataformas é em razão da migração da versão do banco de dados da folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo do Estado, visando propiciar melhorias e maior desempenho nas atividades relacionadas à sua gestão.