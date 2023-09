Audiência na segunda-feira debate como as escolhas no trânsito impactam na sociedade

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na segunda-feira (18) a audiência pública "Como as escolhas no trânsito impactam na sociedade", para debater alternativas para as políticas públicas relacionadas ao tráfego. O evento está marcado para as 13h30, no Plenário Júlio Maia, por proposição do deputado Junior Mochi (MDB).

“Com o alto número de acidentes, o trânsito é um problema de saúde pública, por isso vamos debater e discutir durante a audiência para encaminharmos alternativas para tudo que envolve a complexidade que é trânsito”, explicou Mochi ao fazer o convite para o evento, durante a última sessão plenária.

Conforme informado pela assessoria parlamentar, estão previstas as presenças e palestras de engenheiros de trânsito, representantes da Saúde, do Detran-MS, dos Bombeiros, entre outros, além de depoimentos de vítimas de acidentes no trânsito. O evento é aberto ao público e à imprensa e terá a cobertura dos canais oficiais pela TV ALEMS, Rádio ALEMS e Portal da ALEMS. A Assembleia Legislativa fica na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, primeiro prédio do Parque dos Poderes pela entrada da Avenida Mato Grosso.