Audiência Pública debate substituição de pastagem nativa em propriedade de Corumbá

Relatório aborda os impactos positivos e negativos das medidas migratórias / Foto: Renê Marcio/ PMC

Acontece na próxima quarta-feira, 10, a audiência pública sobre Relatório de Impacto Ambiental, referente ao licenciamento ambiental para substituição de pastagem nativa e supressão vegetal na Fazenda São José, no município de Corumbá. Com debate aberto ao público.

O evento é sediado pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), e Prefeitura Municipal.

O relatório aborda os impactos positivos e negativos, as medidas mitigadoras e compensatórias e os programas ambientais propostos. Após as apresentações e um breve intervalo, será aberta a sessão de respostas às perguntas previamente cadastradas.

O evento será realizado presencialmente às 19h, no Sindicato Rural de Corumbá e também será transmitido ao vivo pelo canal do Imasul no YouTube.

Para participar do evento de forma interativa, encaminhando comentários e perguntas, é necessário que os interessados se inscrevam previamente de forma virtual. Os interessados deverão primeiro fazer sua inscrição e depois acessar a audiência virtual no horário e dia marcado.