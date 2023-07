Auditores da CGE-MS capacitam servidores sobre sistema de atividades correcionais

Servidores no laboratório de informática da Escolagov / Foto: Divulgação

Equipe da Corregedoria-Geral do Estado, da CGE-MS (Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul), continua oferecendo a “Oficina de Treinamento e-PAD” para os servidores públicos do Estado que utilizam o sistema.

O e-PAD é uma ferramenta informatizada destinada à sistematização de atividades correcionais – no âmbito do Poder Executivo, junto às Unidades Setoriais e Seccionais do Sistema de Controle Interno.

O sistema oferece suporte à atividade correcional, colhendo as informações necessárias para a condução de procedimentos, com o objetivo de serem geradas peças processuais, facilitando, com os dados já estruturados e organizados, o trabalho das admissibilidades, das comissões e as tomadas de decisão das autoridades competentes.

Assim, com o intuito de instruir cada vez mais profissionais para a sua utilização, na última semana, em parceria com a Escolagov (Fundação Escola de Governo), foram realizadas capacitações para 50 servidores que trabalham em 22 instituições do Governo do Estado, seja em secretarias, autarquias ou fundações.

No treinamento, ministrado pelos auditores da CGE-MS, além da parte teórica que incluiu explicações sobre o sistema de controle interno e atribuição da CGE-MS como órgão central e também a respeito do e-PAD, foram apresentados casos práticos para que os participantes desenvolvessem a correta navegabilidade no ambiente de treinamento e, dessa forma, cessar (ou, pelo menos, diminuir) as dúvidas quando estiverem trabalhando com casos reais de execução no sistema.

As capacitações acontecem desde agosto do ano passado e a meta é de que, até o fim deste ano, sejam finalizadas. No próximo mês, está prevista mais uma capacitação.